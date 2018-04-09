2018. április 9.,
hétfő, Erhard napja

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Az MSZP elnöksége is benyújtotta lemondását

Hír TV

2018. április 9., hétfő 08:46, frissítve: hétfő 08:51

Szanyi Tibor szocialista EP-képviselő volt a vendégünk.

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