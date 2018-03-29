Az év gyermekkönyvei

EGY NEMZETKÖZI BÛNÜGY GYANÚSÍTOTTJA, ÉS A SZÍRIAI DIKTÁTOR PÉNZEMBERE IS KAPOTT A LETELEPEDÉSI KÖTVÉNYEKBÕL DIREKT36.
LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG: NINCS ÜGYÉSZSÉGI NYOMOZÁS A LETELEPEDÉSI KÖTVÉNYEK ÜGYÉBEN.
AZ OROSZ TITKOSSZOLGÁLAT SEGÍTI A MAGYAR ELHÁRÍTÁS MUNKÁJÁT.
KÓSA-ÜGY: A ZÜRICHI MAGYAR TISZTELETBELI KONZUL A TULAJDONOSA A SVÁJCI CÉGNEK, MELYRÕL A CSENGERI ASSZONY AZT ÁLLÍTJA, HOGY RÉSZVÉNYESE.
VONA: A FIDESZ NEM FOGJA NORMÁLISAN, EURÓPAI MÓDON ÁTADNI A HATALMAT, HA ELVESZÍTI A VÁLASZTÁST.
KARÁCSONY GERGELY: AZ ELLENZÉKI JELÖLTEK KÖZÜL ARRA KELL SZAVAZNI, AKI TÉNYLEGES VÁLTOZÁST AKAR.
LÁZÁR JÁNOS SZERINT A ROMÁKAT SEM SIKERÜLT INTEGRÁLNI, ÍGY A BEVÁNDORLÓKAT SEM LEHET.
SZÉLSÕJOBBOLDALI POLITIKUSKÉNT ÍR ORBÁN VIKTORRÓL AZ EGYIK TEKINTÉLYES BRIT LAP, A GUARDIAN.
A BALOLDALI PÁRTOK 2014-ES KÖZÖS JELÖLTJE WRZAVA PÁL, A JOBBIKOS BANA TIBORT TÁMOGATJA A VÁLASZTÁSON, KÖRMENDEN.
WRZAVA PÁL: TÁVOL ÁLL TÕLEM A JOBBIK, DE A KORMÁNYVÁLTÁS ÉRDEKÉBEN TÁMOGATOM BANA TIBORT.
KIZÁRJÁK AZ LMP-BÕL A KÉPVISELÕJELÖLTET, AKINEK A FIDESZ GYÛJTÖTT ALÁÍRÁSOKAT ZUGLÓBAN.
TAGADJA A FIDESZ, HOGY ALÁÍRÁSOKAT GYÛJTÖTT VOLNA A ZUGLÓI LMP-S JELÖLTNEK.
HADHÁZY: A KORMÁNYPÁRT MINDEN ELLENZÉKI PÁRTBA BEFÉRKÕZÖTT, ÉS SEJTI, HOGY KI LEHET AZ LMP-NÉL A BEÉPÜLT FIDESZES - ATV.
EGYÜTT: AZ MSZP ÉS A DK NEM TUD MEGKÖTÖTT MEGÁLLAPODÁST FELMUTATNI.
MÉSZÁROS LÕRINC: KORMÁNYVÁLTÁS UTÁN MÉG SIKERESEBB LESZEK.
LÁZÁR BEJELENTETTE, HOGY A VÁLASZTÁS UTÁN ELFOGADJÁK A STOP SOROST.
A KORMÁNY TÖRVÉNYJAVASLATOT NYÚJT BE, AMELY ALAPJÁN, MAGYARORSZÁGON A LEGMAGASABB ÉPÜLET 65 MÉTER MAGAS LEHETNE.
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM: GYALOGSÁGI KÉZI LÕFEGYVEREKET FOG GYÁRTANI MAGYARORSZÁG.
1,5 MILLIÁRD FORINTBÓL KÉSZÜLHET EL A BUDAPEST-VARSÓ VASÚTVONAL MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYA.
SZOMBATIG KÉRHETI FELVÉTELÉT A KÜLKÉPVISELETI NÉVJEGYZÉKBE AZ A VÁLASZTÓ, AKI ÁPRILIS 8-ÁN NEM MAGYARORSZÁGON SZAVAZ.
SZLOVÁKIA VISSZAHÍVTA OROSZORSZÁGI NAGYKÖVETÉT.
MÁR 25 ORSZÁG UTASÍTOTT KI OROSZ DIPLOMATÁKAT A BRIT KÉMGYILKOSSÁG OROSZ ÉRINTETTSÉGE MIATT.
KREML: MOSZKVA IDÕBEN VÁLASZOL MAJD DIPLOMATÁI KIUTASÍTÁSÁRA.
THERESA MAY TELEFONON FEJEZTE KI ELISMERÉSÉT TRUMPNAK AZ OROSZ DIPLOMATÁK KIUTASÍTÁSA MIATT.
A SZERBEK TÖBB MINT HÁROMNEGYEDE ELLENZI KOSZOVÓ FÜGGETLENSÉGÉNEK ELISMERÉSÉT EGY FELMÉRÉS SZERINT.
LENGYELORSZÁG 5 MILLIÁRD DOLLÁR ÉRTÉKBEN VÁSÁROL RAKÉTAVÉDELMI RENDSZEREKET.
ÖT EMBERT, KÖZTÜK AZ ÜZLETKÖZPONT IGAZGATÓJÁT IS ÕRIZETBE VETTÉK AZ OROSZORSZÁGI, 64 HALÁLOS ÁLDOZATOT KÖVETELÕ ÁRUHÁZTÛZ KAPCSÁN.
DONALD TRUMP NEM TÁMOGATJA AZ ALKOTMÁNY MÁSODIK, A FEGYVERTARTÁSRA VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTÉSÉNEK VISSZAVONÁSÁT.
A TRUMP-KORMÁNYZAT MEGSZÜNTETI AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN ÉLÕ LIBÉRIAIAK VÉDETT STÁTUSZÁT.
SZERBIA, AZ EU, OROSZORSZÁG ÉS AZ USA IS ELÍTÉLTE A KOSZOVÓI RENDÕRSÉG KOMMANDÓSAINAK AKCIÓJÁT EGY SZERB POLITIKUS ELLEN.
A SCOTLAND YARD SZERINT OTTHONÁBAN MÉRGEZTÉK MEG SZERGEJ SZKRIPAL VOLT BRIT-OROSZ KETTÕS ÜGYNÖKÖT ÉS LÁNYÁT.
PÉNZBÜNTETÉSSEL SÚJTJÁK EGYIPTOMBAN AZ ELNÖKVÁLASZTÁSON NEM SZAVAZÓKAT.
EGY AMERIKAI BÍRÓ DÖNTÉSE ÉRTELMÉBEN SZAÚD-ARÁBIA PERELHETÕ A SZEPTEMBER 11-I TERRORTÁMADÁSOK MIATT.
68 EMBER MEGHALT A VENEZUELAI VALENCIA VÁROS KÖZPONTI RENDÕRSÉGI FOGDÁJÁBAN KITÖRT LÁZADÁSBAN.
MEGKEZDÕDTEK A TÁRGYALÁSOK AZ ÉSZAK- ÉS DÉL-KOREA KÖZÖTTI, ÁPRILIS VÉGI CSÚCSTALÁLKOZÓ ELÕKÉSZÍTÉSÉRÕL.
HÉT ÉVVEL A FUKUSIMAI ATOMKATASZTRÓFA UTÁN MÉG MINDIG SZIVÁROG SUGÁRSZENNYEZETT VÍZ A TENGERBE.
HÁROM AUTÓ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE A 4-ES FÕÚT, ÜLLÕT ELKERÜLÕ SZAKASZÁN, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT.
ÁPRILIS VÉGÉRE MÁR CSAK A MEGÚJULT METRÓSZERELVÉNYEK FUTNAK A 3-AS VONALON.
EMELI BRUTTÓ 2 FORINTTAL A BENZIN ÉS BRUTTÓ 3 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT A MOL NYRT. PÉNTEKEN.
AZ EMELÉSSEL A BENZIN LITERENKÉNTI ÁTLAGÁRA 367 FORINTRA, A GÁZOLAJÉ 371 FORINTRA NÕ.