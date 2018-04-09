Az Együttnek 1 képviselője lesz a parlamentben

A SZAVAZATOK 99 SZÁZALÉKOS FELDOLGOZÁSA UTÁN KÉTHARMADOS TÖBBSÉGET SZERZETT A FIDESZ-KDNP A VASÁRNAPI ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSON.
A FIDESZ-KDNP 48,64, A JOBBIK 19,69, AZ MSZP-PÁRBESZÉD 12,24, AZ LMP 6,82, A DK 5,52 SZÁZALÉKKAL VÉGZETT A PÁRTLISTÁS SZAVAZÁSON.
MINTEGY 2 ÉS FÉL MILLIÓ VOKSOT KAPOTT A FIDESZ AZ ORSZÁGOS LISTÁN, DE 2 687 383 EMBER A FIDESZ ELLEN SZAVAZOTT 444.
ORBÁN VIKTOR: SORSDÖNTÕ GYÕZELMET ARATTUNK, MOST KELL SZERÉNYNEK LENNI, MERT MOST VAN MIRE.
A HAZUGSÁGOK ELLENÉRE AZ ORSZÁG MEGVÉDÉSE MELLETT DÖNTÖTT AZ ORSZÁG KÖSZÖNTE MEG A VÁLASZTÓK SZAVAZATAIT A BOTRÁNYÁRÓL HÍRES KÓSA LAJOS.
VONA GÁBOR, A JOBBIK ELNÖKE JELEZTE: LEMOND A PÁRT ELNÖKI TISZTSÉGÉRÕL.
Z. KÁRPÁT DÁNIEL, A JOBBIK ALELNÖKE BÍZTATJA VONA GÁBORT AZ ÚJABB INDULÁSRA A PÁRT ELNÖKSÉGI TISZTSÉGÉÉRT ATV.
AZ MSZP ELNÖKSÉGE IS LEMONDOTT, KARÁCSONY GERGELY SZERINT "NINCS AZ A POFON, AMIBÕL NE AKARNA FELÁLLNI A BALOLDAL".
LEMONDOTT HADHÁZY ÁKOS, AZ LMP TÁRSELNÖKE IS, SZERINTE "EZT A VERSENYT NEM A KORMÁNY NYERTE, HANEM AZ ELLENZÉK VESZÍTETTE EL".
AZ EGYÜTT ELNÖKSÉGE IS BEJELENTETTE LEMONDÁSÁT, AZ EREDMÉNYT CSALÓDOTTAN FOGADTÁK, DE VÁLLALJÁK A POLITIKAI FELELÕSSÉGET.
GYURCSÁNY FERENC: A FÉKEVESZTETT, KÉTHARMADOS FIDESSZEL A HATÁRTALAN AGRESSZIÓ ÉS AZ EMBERTELENSÉG POLITIKÁJA JÖHET.
MOMENTUM: FÁJ, AMI TÖRTÉNT, ÉS NEM TUDUNK GRATULÁLNI A FIDESZNEK, NEM TUDUNK GRATULÁLNI ORBÁN VIKTORNAK.
SZAVAZATVÁSÁRLÁS MIATT VIZSGÁLÓDIK A RENDÕRSÉG TERÉZVÁROSBAN.
PÉNZÉRT VETTEK VOLNA SZAVAZATOKAT A FIDESZESEK NYÍRBÁTORBAN - MAGYAR NEMZET.
TÖBB VÁLASZTÓPOLGÁR CSAK EGY SZAVAZÓLAPOT KAPOTT AZ EGYIK KAZINCBARCIKAI SZAVAZÓKÖRBEN EGY HELYI HÍRPORTÁL SZERINT.
KISBUSZOKKAL SZÁLLÍTOTTÁK SZAVAZNI A HELYI ROMÁKAT JÁSZLADÁNYBAN, A JOBBIK AKTIVISTÁJÁT INZULTÁLTÁK, AKI JELEZTE: FELJELENTÉST TESZ.
MÁTÉSZALKÁRÓL IS AUTÓKKAL FUVAROZTÁK SZAVAZNI A VÁLASZTÓKAT, FÕKÉNT A VÁROS ROMÁK LAKTA RÉSZÉRÕL.
JOBBIK: REKORDOT DÖNTÖTT A VÁLASZTÁSI VISSZAÉLÉSEK SZÁMA.
SVÁJCI LAP: ORBÁN GYÕZELMÉVEL OLYAN VÁLASZTÁSI KAMPÁNY ÉRT VÉGET, MELY ELÉRTE A RENDSZERVÁLTÁS UTÁNI POLITIKAI KULTÚRA MÉLYPONTJÁT.
BRIT LAP: A FIDESZ POPULISTA KAMPÁNYA TÖBBSÉGHEZ JUTTATTA A KORMÁNYPÁRTOT, ANNAK ELLENÉRE, HOGY SOK KORRUPCIÓS BOTRÁNYUK VOLT.
40 EMBER HALT FULLADÁSOS HALÁLT A DAMASZKUSZ MELLETTI A KELET-GÚTAI DÚMA ELLEN VÉGREHAJTOTT VEGYI TÁMADÁS KÖVETKEZTÉBEN.
EMMANUEL MACRON FRANCIA ELNÖK ELÍTÉLTE A SZÍRIAI VÁROS LAKOSSÁGA ELLEN ELKÖVETETT VEGYI TÁMADÁSOKAT.
TÖBB RAKÉTATALÁLAT ÉRT EGY SZÍRIAI KATONAI REPÜLÕTERET AZ ORSZÁG KÖZÉPSÕ RÉSZÉN.
KIGYULLADT AZ A NEW YORK-I TORONYHÁZ, AMELYBEN DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK OTTHONA ÉS VÁLLALATBIRODALMÁNAK IRODÁI IS VANNAK.
BRIT KÜLÜGYMINISZTER: MAGA VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖK DÖNTHETETT A VOLT OROSZ-BRIT KETTÕS ÜGYNÖK MEGMÉRGEZÉSÉRÕL.
FELTÉTELESEN SZABADLÁBRA HELYEZTÉK CARLES PUIGDEMONT VOLT KATALÁN ELNÖKÖT NÉMETORSZÁGBAN.
KATALÁN VÁLSÁG: AZ ENSZ SZERINT NEM LENNE HELYES LÁZADÁSSAL VÁDOLNI A KATALÁN POLITIKUSOKAT.
A TÖMEGBE HAJTOTT, ÉS ÖNGYILKOS LETT EGY FÉRFI A NÉMETORSZÁGI MÜNSTER BELVÁROSÁBAN, HÁRMAN MEGHALTAK ÉS TÖBBEN MEGSEBESÜLTEK.
A GÁZOLÁST EGY PSZICHÉS GONDOKKAL KÜSZKÖDÕ NÉMET FÉRFI HAJTOTTA VÉGRE, A RENDÕRSÉG SZERINT NINCS TERRORCSELEKMÉNYRE UTALÓ JEL.
ÖNBÍRÁSKODÓK TÖMEGE LINCSELT MEG GYANÚSÍTOTTAKAT MEXIKÓBAN FELÉGETVE EGY RENDÕRÕRSÖT.
FELADTA MAGÁT A RENDÕRSÉGEN A KORRUPCIÓ MIATT BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLT VOLT BRAZIL ELNÖK.
ÉSZAK-KOREAI VÁLSÁG - PHENJAN JELEZTE WASHINGTONNAK, KÉSZ TÁRGYALNI A NUKLEÁRIS LESZERELÉSRÕL.
AZ ELMÚLT EGY HÓNAPBAN MINDÖSSZE ÖTEN PRÓBÁLKOZTAK ÁTJÖNNI A DÉLI HATÁRZÁRON MAGYAR NEMZET.
EPILEPSZIÁS ROHAMOT KAPOTT A SZAVAZÓHELYISÉGBEN EGY VÁLASZTÓ VASÁRNAP A GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI RÁBATAMÁSIBAN.
NÉGY SZEMÉLYGÉPKOCSI ÖSSZEÜTKÖZÖTT AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYÁN, KÉT KILOMÉTERES A TORLÓDÁS.