2017. november 14.,
kedd, Aliz napja

Arányosság?

Hír TV

2017. november 14., kedd 09:05

Elkaszálta a kormánytöbbség az ellenzék választásitörvény-javaslatát. Az arányos választási rendszerről az Együtt választmányi elnöke, Szigetvári Viktor beszélt.

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választási rendszerSzigetvári Viktor

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