2018. január 25.,
csütörtök, Pál napja

Aluljáró

Hír TV

2018. január 25., csütörtök 09:01, frissítve: csütörtök 09:04

A Kálvin téri aluljáróban aludt az Együtt elnöksége. A párt szerint rések tátonganak a fővárosi hajléktalanellátásban. Vendégünk volt Juhász Péter, az Együtt elnöke. 

 

 

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Reggeli járatJuhász Péter

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