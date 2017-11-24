Alapok nélküli szakképzés

ORSZÁGOS ATOMENERGIA HIVATAL: NEM VESZÉLYES AZ EGÉSZSÉGRE AZ EURÓPA LÉGTERÉBE KERÜLT RADIOAKTÍV SZENNYEZÉS.
NEM LÉPHET BE SEM A PARLAMENTBE, SEM AZ ORSZÁGGYÛLÉS IRODAHÁZÁBA A TÖRVÉNYKEZÉSI CIKLUS VÉGÉIG LÁSZLÓ PETRA, A PESTISRACOK.HU MUNKATÁRSA.
SZILÁGYI ZOLTÁN, AZ ORSZÁGGYÛLÉS SAJTÓFÕNÖKE: AZ OPERATÕR SÚLYOSAN MEGSÉRTETTE SZILÁGYI GYÖRGY JOBBIKOS KÉPVISELÕT ÉS AZ ORSZÁGGYÛLÉS MÉLTÓSÁGÁT.
A KORMÁNY DECEMBER 1-JÉIG MEGHOSSZABBÍTOTTA A NEMZETI KONZULTÁCIÓ VISSZAKÜLDÉSI HATÁRIDEJÉT.
MA KEZDÕDIK AZ ERZSÉBET-UTALVÁNYOK KÉZBESÍTÉSE, A 10 EZER FORINTOS JUTTATÁST A POSTÁSOK VISZIK KI KÖZÖLTE RÉTVÁRI BENCE ÁLLAMTITKÁR.
A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ SZERINT ELSZEGÉNYEDÕBEN VANNAK A NYUGDÍJASOK, A NETTÓ ÁTLAGNYUGDÍJAK ÉPPHOGY MEGHALADJÁK A SZEGÉNYSÉGI KÜSZÖBÖT.
EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOKRÓL TARTOTT RÉSZORSZÁGGYÛLÉST AZ MSZP AJKÁN, 10 PONTOS PROGRAMOT ÁLLÍTOTTAK ÖSSZE.
TÓTH BERTALAN, AZ MSZP PARLAMENTI FRAKCIÓVEZETÕJE: A FUTBALLRA SZÁNT PÉNZNEK A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYBEN LENNE A HELYE.
MILLIÓS BÍRSÁGOT KAPOTT KÉT ZÁLOGHITELEZÕ A THM FELTÜNTETÉSÉRE, SZÁMÍTÁSÁRA ÉS MAXIMUM MÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK MEGSÉRTÉSE MIATT.
SZABÁLYTALANSÁGOKAT ÁLLAPÍTOTT MEG AZ ÁLLAMI HALGAZDASÁGOKNÁL AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK.
MÁTÓL 2 FORINTTAL CSÖKKENT A BENZIN ÁRA, A GÁZOLAJÉ NEM VÁLTOZOTT; A TÖLTÕÁLLOMÁSOK ÁRAI KÖZÖTT 50 FORINTOS KÜLÖNBSÉG IS LEHET.
AZ OROSZ KÜLÜGYI SZÓVIVÕ BÍRÁLTA A NEMZETKÖZI TÖRVÉNYSZÉKET A MLADIC-PERBEN HOZOTT ÍTÉLET MIATT.
HIVATALÁBAN MARAD A ROMÁN KORMÁNY, MEGBUKOTT AZ ELLENZÉK ÁLTAL BETERJESZTETT BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNY.
EMMANUEL MACRON: A LENGYELORSZÁGI IGAZSÁGÜGYI REFORM TOVÁBBRA IS AGGASZTÓ.
CSÚCSTALÁLKOZÓT TARTANAK AZ EURÓPAI UNIÓS ÉS A KELETI PARTNERSÉGI ORSZÁGOK BRÜSSZELBEN, CÉLJUK A GAZDASÁGI KÖTELÉKEK ERÕSÍTÉSE.
VÁLTOZOTT AZ ÁLLÁSPONT, AZ ARGENTIN HADITENGERÉSZET SZERINT BIZTOSAN ROBBANÁS TÖRTÉNT OTT, AHOL EGY HETE ELTÛNT A TENGERALATTJÁRÓ.
A LÍBIAI PARTI ÕRSÉG HAJÓI 450 BEVÁNDORLÓT MENTETTEK KI A FÖLDKÖZI-TENGERBÕL, TRIPOLI KÖZELÉBEN.
SZAÚD-ARÁBIA HÉTMILLIÁRD DOLLÁRÉRT VESZ PRECÍZIÓS BOMBÁKAT AMERIKAI CÉGEKTÕL, DE AZ ELADÁST CSAK A KONGRESSZUS ÉRTESÍTÉSE UTÁN ERÕSÍTIK MEG.
AZ ISZLAMISTA TERRORIZMUS ELLENI, EZER FÕS EGYSÉGET ÁLLÍT FEL A NÉMET SZÖVETSÉGI BÛNÜGYI HIVATAL, AZ ÁTSZERVEZÉST JÖVÕRE HAJTJÁK VÉGRE.
OROSZ HADÁSZATI BOMBÁZÓK MÉRTEK CSAPÁST AZ ISZLÁM ÁLLAM LÉTESÍTMÉNYEIRE A SZÍRIAI DEIR-EZ-ZÓR TARTOMÁNYBAN.
HAT ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTEK AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN EGY ÖNGYILKOS MERÉNYLETRE AJÁNLKOZÓ, 22 ÉVES PAKISZTÁNI FÉRFIT.
SEGÉLYSZERVEZETEK: A SZAÚDI VEZETÉSÛ ARAB KOALÍCIÓ NEM LAZÍTOTT A JEMEN ELLENI BLOKÁDJÁN.
ÚJABB 79 KORÁBBAN ELBOCSÁJTOTT TANÁR ELLEN ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT ANKARÁBAN AZZAL A GYANÚVAL, HOGY KAPCSOLATBAN ÁLLNAK A GÜLENISTA HÁLÓZATTAL.
CSERÉBE LEMONDÁSÁÉRT MENTESÜL A FELELÕSSÉGRE VONÁS ALÓL ROBERT MUGABE; AZ ALKU RÉSZEKÉNT SZAVATOLJÁK A VOLT ZIMBABWEI ELNÖK BIZTONSÁGÁT A HAZÁJÁBAN.
MEGHALT BOHUS ZOLTÁN KOSSUTH-DÍJAS SZOBRÁSZMÛVÉSZ, A NEMZET MÛVÉSZE; A 76 ÉVES ALKOTÓT A MAGYAR MÛVÉSZETI AKADÉMIA SAJÁT HALOTTJÁNAK TEKINTI.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY RENDÕRAUTÓ ÉS KÉT SZEMÉLYAUTÓ A FÕVÁROS VIII. KERÜLETÉBEN, ÖTEN MEGSÉRÜLTEK, KÖZTÜK HÁROM RENDÕR.
MEGKEZDÕDÖTT A MEGISMÉTELT MÁSODFOKÚ ELJÁRÁS ANNAK AZ ORVOSNAK AZ ÜGYÉBEN, AKI 2013-BAN BÁNTALMAZTA, MAJD LÚGGAL LEÖNTÖTTE BARÁTNÕJÉT.
MEGPRÓBÁLT MEGSZÖKNI EGY FOGOLY A VÁCI JÁRÁSBÍRÓSÁGRÓL, AZ EMELETI MOSDÓ ABLAKÁN UGROTT KI, DE ELTÖRTE A LÁBÁT ÉS ELFOGTÁK.
LAKÁSTÛZBEN MEGHALT EGY EMBER DUNAVARSÁNYBAN; AZ OLTÁS KÖZBEN HÁROM GÁZPALACK IS FELROBBANT ÉS LEÉGETT A GARÁZS, AMELYBEN KÉT AUTÓ VOLT.
BANKRABLÁS KÕBÁNYÁN: A RENDÕRÖKRE FEGYVERT FOGÓ 33 ÉVES RABLÓT MENEKÜLÉS KÖZBEN ELÜTÖTTE EGY AUTÓ, KÓRHÁZBA VITTÉK, BÜNTETÕELJÁRÁS INDULT ELLENE.