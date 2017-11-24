2017. november 24.,
péntek, Emma napja

Alapok nélküli szakképzés

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2017. november 24., péntek 09:00, frissítve: péntek 09:13

Önálló oktatási minisztériumot állítana fel a Jobbik. Részletek Varga-Damm Andreától, a párt képviselőjelöltjétől.

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oktatásVarga-Damm AndreaReggeli járat

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