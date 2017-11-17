2017. november 17.,
péntek, Hortenzia, Gergő napja

Aláírásgyűjtés

Hír TV

2017. november 17., péntek 07:40, frissítve: péntek 07:54

A civiltörvény elleni aláírásgyűjtéssel kezdi a jövő hetet a Momentum. A stúdióban volt Hajnal Miklós szóvivő.

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Reggeli járatHajnal Miklós

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