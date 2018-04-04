UNIÓS JELENTÉS-TERVEZET: A KORMÁNY RENDSZERSZINTÛ FENYEGETÉST JELENT A DEMOKRÁCIÁRA, ÉS A JOGÁLLAMISÁGRA NÉPSZAVA.
CÁFOLJA KARÁCSONY GERGELY, HOGY AZ MSZP ÉS AZ LMP KÖZÖTT BÁRMILYEN MEGEGYEZÉS SZÜLETETT VOLNA.
AZ MSZP-PÁRBESZÉD NÉGY HELYEN AJÁNLOTT FEL VISSZALÉPÉST AZ LMP-NEK ÉS AZ EGYÜTTNEK, HA CSERÉBE A KÉT PÁRT, 25 HELYEN UGYANEZT TESZI.
LMP: A SZOCIALISTÁK NEM AKARNAK KÖZÖS ELLENZÉKI ÖSSZEFOGÁST, EZÉRT TETTEK ELFOGADHATATLAN AJÁNLATOT A VISSZALÉPÉSEKKEL KAPCSOLATBAN.
SZÉL BERNADETT: A JOBBIKNAK AJÁNLATOT FOGUNK TENNI.
VONA GÁBOR: A GYÕZELEM A RÉSZVÉTELEN FOG MÚLNI.
KÖZÖS ORSZÁG MOZGALOM: MAGAS RÉSZVÉTEL ÉS AZ ÁTSZAVAZÁS A KORMÁNYVÁLTÁS KULCSA.
TÖRÖLTÉK ORBÁN VIKTOR ÓVODÁSOKKAL KAMPÁNYOLÓ VIDEÓJÁT A FACEBOOK KÖZÖSSÉGI OLDALRÓL.
KORÁBBAN A VIDEÓ MIATT, AZ NVB 345 EZER FORINTOS BÍRSÁGOT SZABOTT KI A MINISZTERELNÖKRE.
GÁTLÁSTALANNAK NEVEZTE VONA GÁBOR AZT, AKI MEGRENDELTE, HOGY ÕT ÉS CSALÁDJÁT DRÓNNAL FIGYELJÉK AZ OTTHONÁNÁL.
MELLÁR TAMÁS TÖBB SZÁZ PLAKÁTJÁT TÉPTÉK LE HÚSVÉTKOR.
A VASÁRNAPI ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁS NAPJÁN NAPSÜTÉSES, MELEG IDÕ VÁRHATÓ AZ ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT SZERINT.
BRIT LAP: MAGYARORSZÁGON ÁLTALÁNOS FÉLELEM HONOL, AZ EMBEREK MÁR A FACEBOKOON SEM MERIK ELMONDANI A VÉLEMÉNYÜKET.
HÉT ÉV ALATT ALIG 5000 FORINTTAL NÕTT A SZOCIÁLIS DOLGOZÓK BÉRE 24.HU.
BEZÁR EGY NÉMET CÉG KABAI ÜZEME, 120 EMBER KERÜLHET UTCÁRA.
UKRAJNA: MAGYARORSZÁG NEM KÉPES TELJES MÉRTÉKBEN AKADÁLYOZNI UKRAJNA ÉS A NATO EGYÜTTMÛKÖDÉSÉT.
AZ EURÓPAI REPÜLÕJÁRATOK TÖBB MINT A FELE KÉSÉSSEL INDUL, MIUTÁN MEGHIBÁSODOTT AZ EU LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÓ RENDSZERE.
CSAK REGGELRE ÁLLHAT VISSZA A MENETREND EURÓPA REPTEREIN.
3 ÉVRE TILTOTTÁK KI ROMÁNIÁBÓL NEMZETBIZTONSÁGI OKOKRA HIVATKOZVA DABIS ATTILÁT, A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS KÜLÜGYI MEGBÍZOTTJÁT.
OROSZORSZÁG SZANKCIÓKAT TERVEZ LETTORSZÁG ELLEN IS.
OROSZ FEGYVERZETSZÁLLÍTÁSRÓL TÁRGYALT MOSZKVÁBAN A SZERB VÉDELMI MINISZTER.
SZERBIA 5 MILLIÓ EURÓVAL TÁMOGATJA A BOSZNIAI SZERB KÖZTÁRSASÁG KÖZSÉGEIT.
KÉT METRÓ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE A NÉMETORSZÁGI DUISBURGBAN, A BALESETEBEN 20 EMBER MEGSÉRÜLT.
CSÍPÕMÛTÉTET HAJTANAK VÉGRE FÜLÖP HERCEGEN, ERZSÉBET BRIT KIRÁLYNÉ 96 ÉVES FÉRJÉN.
DONALD TRUMP FONTOLGATJA AZ AMERIKAI CSAPATOK KIVONÁSÁT SZÍRIÁBÓL.
DONAL TRUMP A SEGÉLYEK MEGVONÁSÁVAL FENYEGETTE MEG HONDURAST.
A HONDURASI ELNÖKI SZÓVIVÕ VISSZAUTASÍTOTTA TRUMP FENYEGETÉSÉT.
A TÖRÖKORSZÁGI ERZURUM IS BESZÁLL A 2026-OS TÉLI OLIMPIA RENDEZÉSI JOGÁÉRT ZAJLÓ VERSENYBE.
MAGÁNÉLETI VITA MIATT LÖVÖLDÖZHETETT EGY NÕ A YOUTUBE KALIFORNIAI SZÉKHÁZÁBAN, AKI MEGSEBESÍTETT HÁROM EMBERT, MAJD ÖNGYILKOS LETT.
EGY 25 ÉVES PALESZTINT AGYONLÕTTEK AZ IZRAELI ERÕK A GÁZAI ÖVEZET HATÁRÁN, AZ IZRAELI HADSEREGGEL ZAJLÓ ÖSSZECSAPÁSOKBAN.
CIVILEKET BOMBÁZOTT LE SZAÚD-ARÁBIA EGY JEMENI KIKÖTÕBEN, 12-EN HALTAK MEG.
6 BÁNYÁSZ ÉGETT HALÁLRA DÉL-AFRIKÁBAN EGY BUSZBAN, AMELYET ISMERETLEN TÁMADÓK GYÚJTOTTAK FEL MOLOTOV-KOKTÉLLAL.
A BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 7 ÉV 6 HÓNAP FEGYHÁZBÜNTETÉSRE ÍTÉLTE AZT A FÉRFIT, AKI MEGERÕSZAKOLT EGY 12 ÉVNÉL FIATALABB GYERMEKET.
ELSÕ FOKON KÉT ÉV FELFÜGGESZTETT BÖRTÖNRE ÍTÉLTÉK AZT A PAKSI FÉRFIT, AKI DONYECKBE SZÖKÖTT, HOGY AZ OROSZOK OLDALÁN HARCOLHASSON.
KÉSSEL MEGÖLTE HUSZONÉVES ÉLETTÁRSÁT EGY 19 ÉVES NÕ ASZALÓN, ÕRIZETBE VETTÉK.
KIGYULLADT EGY PRÉSGÉP EGY MÛANYAG-FELDOLGOZÓ ÜZEMBEN HELVÉCIA KÜLTERÜLETÉN, AZ ÉPÜLETBÕL 161 DOLGOZÓ MENEKÜLT KI, SÉRÜLÉS NEM TÖRTÉNT.
19 PAKISZTÁNI ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓT TARTÓZTATOTT FEL A RENDÕRSÉG HERCEGSZÁNTÓNÁL.
LETÉRT AZ ÚTRÓL ÉS FÁNAK ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ A VAS MEGYEI SZENTPÉTERFA KÖZSÉG TÉRSÉGÉBEN, EGY EMBER MEGHALT.
TELJES TERJEDELMÉBEN ÉGETT EGY CSALÁDI HÁZ BUDAPEST XVII. KERÜLETÉBEN, EGY EMBER MEGHALT.