2018. január 10.,
szerda, Melánia napja

A múlté lehet a tágult visszér

Hír TV

2018. január 10., szerda 09:10, frissítve: szerda 10:59

Új utakon a lézeres érsebészet. A korszerű gyógymódról Szegheő Péter orvosigazgatót kérdeztük.

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Reggeli járatSzegheő Péter

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