2018. április 9.,
hétfő, Erhard napja

23°

A DK-nak 9 képviselője lesz a parlamentben

Hír TV

2018. április 9., hétfő 08:50, frissítve: hétfő 09:17

Gréczy Zsolt, a párt szóvivője volt a vendégünk.

Hír TVvissza a címlapra

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV