2017. november 22.,
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„A bíróság a jogállamiság utolsó bástyája”

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2017. november 22., szerda 07:17, frissítve: szerda 07:34

Bárándy Gergely szerint a bíróság a jogállamiság utolsó bástyája. Az igazságügyi szervezet vezetőinek éves meghallgatásáról a parlament szakbizottságának szocialista tagját kérdeztük.

 

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