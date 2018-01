A 10 százalék nem 15

ÁDER JÁNOS: LEGYEN ERÕNK MINDIG, MINDEN HELYZETBEN TISZTELNI A MÁSIK EMBERT, EGYMÁSBAN A MAGYART. VONA GÁBOR: MI POLITIKUSOKKAL, PÁRTOKKAL ÉS PROGRAMOKKAL KÜZDÜNK, NEM AZ EMBEREKKEL, A FIDESZ ÉS AZ MSZP AZ ELLENFELÜNK, DE A SZAVAZÓIK NEM. LMP: 2018 KOMOLY LEHETÕSÉGET AD ARRA, HOGY 27 ÉV ROSSZ POLITIKÁJÁT VÉGLEG LEZÁRJUK, MERT A KORSZAKVÁLTÁS EGY KARNYÚJTÁSNYIRA VAN TÕLÜNK. GULYÁS GERGELY A FIDESZ FRAKCIÓVEZETÕJE SZERINT, SOROS GYÖRGY A FIDESZ 2018-AS KAMPÁNYÁBAN IS JELEN LESZ. AKÁR MÁR EGY HÉTEN BELÜL BEJELENTHETI A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK, HOGY MIKORRA TÛZI KI A 2018-AS VÁLASZTÁS IDÕPONTJÁT. AZ ELLENZÉKI PÁRTOK KÖZÜL A JOBBIK, AZ LMP ÉS A MOMENTUM ÖNÁLLÓAN INDUL, AZ MSZP, A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ, AZ EGYÜTT ÉS A PÁRBESZÉD ESETÉBEN AZONBAN EZ MÉG NINCS TELJESEN TISZTÁZVA. CSOPORTOS LÉTSZÁMLEÉPÍTÉS LEHET A KÖZSZFÉRÁBAN A VÁLASZTÁS UTÁN, A MAGYAR NEMZET SZERINT ERRE EGY, A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM ÁLTAL MEGNYERT UNIÓS PÁLYÁZATBÓL LEHET KÖVETKEZTETNI. MEGALÁZÓNAK TARTJÁK A BKV-DOLGOZÓK A CÉG 12%-OS BÉREMELÉSI AJÁNLATÁT, AZ EGYSÉGES KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET NEM IS ÍRTA ALÁ A JAVASLATOT. NEMES GÁBOR, ELNÖK, EKSZ: AZ ELÉGEDETLENSÉGET MUATTAJA, HOGY MÁR CSAKNEM EZER BKV-DOLGOZÓ LETÉTBE HELYEZTE FELTÉTELES FELMONDÓLEVELÉT ÉS JELENLEG IS NAGYON SOKAN TÁVOZNAK A BKV-TÓL. JANUÁR 1-JÉTÕL ÚJABB 5 SZÁZALÉKKAL EMELKEDIK A KATONÁK ILLETMÉNYE. 10-RÕL 20 ÉVRE EMELKEDIK JANUÁR 1-JÉTÕL A 12 ÉV ALATTI GYERMEKEK SÉRELMÉRE ELKÖVETETT SZEXUÁLIS BÛNCSELEKMÉNYEK BÜNTETÉSI TÉTELE. VÁLTOZIK TÖBB, A CSALÁDOKAT ÉRINTÕ JOGSZABÁLY: EMELIK PL. A GYED-ET, NÕ A KÉTGYERMEKESEK CSALÁDI ADÓKEDVEZMÉNYE, AZ EGYSZERI ANYASÁGI TÁMOGATÁST PEDIG KITERJESZTIK A HATÁRON TÚLRA IS. FEBRUÁR 18-ÁN TARTJÁK A HELYI NÉPSZAVAZÁST A BULINEGYED NYITVATARTÁSÁRÓL A FÕVÁROS 7. KERÜLETÉBEN, HA AZ IGENEK NYERNEK, AKKOR A SZÓRAKOZÓHELYEKNEK ÉJFÉLKOR BE KELL ZÁRNIUK. KIFOGÁST NYÚJTOTT BE AZ EGYIK OROSZ GYÁRTÓ A ROSZATOM FELLEBBVITELI BIZOTTSÁGÁNÁL, AMIÉRT MÛSZAKI OKOKRA HIVATKOZVA KIZÁRTÁK A PAKS II. EGYIK LEGNAGYOBB TENDERÉBÕL MAGYAR NEMZET. FÉL NAPRA BLOKKOLTÁK EGY AFD-KÉPVISELÕ TWITTER-FIÓKJÁT, AMIÉRT NEKIMENT A KÖLNI RENDÕRSÉG ARAB NYELVÛ ÚJÉVI ÜDVÖZLETÉNEK. BERLINBEN 10, KÖLNBEN 9 NÕ TETT FELJELENTÉST SZEXUÁLIS MOLESZTÁLÁSÉRT, EDDIG ÖSSZESEN 10 GYANÚSÍTOTTAT AZONOSÍTOTT A NÉMET RENDÕRSÉG. FERENC PÁPA SZERINT AZ ELMÚLT ESZTENDÕT HÁBORÚK ÉS HAZUGSÁGOK ÁRNYÉKOLTÁK BE, A KATOLIKUS EGYHÁZFÕ FELSZÓLÍTOTTA AZ EMBEREKET, VÁLLALJANAK FELELÕSSÉGET TETTEIKÉRT. HÁBORÚVAL FENYEGETTE MEG AZ ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKAT, KIM DZSONG UN KÖZÖLTE, NUKLEÁRIS FEGYVEREIK MÁR ELÉRIK AZ AMERIKAI TERÜLETEKET. PAKISZTÁNNAK MENT NEKI ÉS A SEGÉLY MEGVONÁSÁT IS KILÁTÁSBA HELYEZTE DONALD TRUMP ELSÕ ÚJÉVI TWITTER-ÜZENETÉBEN, SZERINTE TARTHATATLAN, HOGY ISZLÁMÁBÁD TERRORISTÁKNAK NYÚJT BÚVÓHELYET. DONALD TRUMP: AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 33 MILLIÁRD DOLLÁROS SEGÉLYT NYÚJTOTT PAKISZTÁNNAK AZ ELMÚLT 15 ÉV FOLYAMÁN, ÉS ÕK CSERÉBE CSAK HAZUDTAK NEKÜNK ÉS RÁSZEDTEK MINKET. AZ ISZLÁMÁBÁDI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM BEKÉRETTE AZ AMERIKAI NAGYKÖVETET TRUMP ÜZENETE MIATT, DE TÖBBET ERRÕL SEM A NAGYKÖVETSÉG, SEM A KÜLÜGYI TÁRCA NEM KÖZÖLT. MEGÖLTEK EGY RENDÕRT A TÜNTETÕK IRÁNBAN, A KORMÁNYELLENES MEGMOZDULÁSOKNAK MÁR 20 HALÁLOS ÁLDOZATA VAN, TÖBBSÉGÜK DEMONSTRÁLÓ. LEGKEVESEBB 29 CIVIL, KÖZTÜK 9 GYEREK MEGHALT A SZÍRIAI KORMÁNYERÕK ÉS ELLENZÉKI FEGYVERESEK ÖSSZECSAPÁSAIBAN KELET-GÚTA TÉRSÉGÉBEN. HATÁROZATOT SZAVAZOTT MEG A CISZJORDÁNIAI TELEPEK ANNEKTÁLÁSÁRÓL AZ IZRAELI LIKUD KÖZPONTI BIZOTTSÁGA. BULGÁRIA ÁTVETTE AZ EURÓPAI UNIÓ SOROS ELNÖKSÉGÉT ÉSZTORSZÁGTÓL, AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG JANUÁR 11-ÉN EGYEZTET A BOLGÁR PRIORITÁSOKRÓL SZÓFIÁBAN. 9 FOGOLY MEGHALT ÉS 14 MEGSEBESÜLT EGY BRAZÍLIAI BÖRTÖNLÁZADÁSBAN, AZ EGYIK ÁLDOZATOT LEFEJEZTÉK; A 106 SZÖKÖTT RAB KÖZÜL A HATÓSÁGOKNAK EDDIG CSUPÁN 27-ET SIKERÜLT ÚJRA ELFOGNIUK. JANUÁR 2-ÁN AZ ISKOLASZÜNETBEN ÉRVÉNYES MENETREND SZERINT KÖZLEKEDNEK A BKK JÁRATAI A FÕVÁROSBAN. MEGGYÚJTOTT EGY PETÁRDÁT EGY 15 ÉVES FIÚ, ÉS AZ ÚTRA DOBTA POMÁZON, A RENDÕRÖK 99 PETÁRDÁT TALÁLTAK A ZSEBÉBEN. PARKOLÓ GÉPKOCSIKNAK ÜTKÖZÖTT EGY SZEMÉLYAUTÓ A BUDAI ALSÓ RAKPART LÁNCHÍD ALATTI SZAKASZÁN, AMELYET A MÛSZAKI MENTÉS IDEJÉRE TELJES SZÉLESSÉGÉBEN LEZÁRTAK. VILLANYOSZLOPNAK ÜTKÖZÖTT AUTÓ MIATT NINCS ÁRAM 40 KAMONDI HÁZBAN, A HIBÁT A SZOLGÁLTATÓ ELÕRELÁTHATÓLAG KEDD ESTÉRE TUDJA ELHÁRÍTANI. ELÕZETES SZÓVÁLTÁST KÖVETÕEN MEGÖLTE BARÁTNÕJÉT EGY 29 ÉVES FÉRFI SZEGEDEN. FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓBUSZ ÉS EGY SZEMÉLYAUTÓ A PEST MEGYEI RÁD KÖZSÉG BELTERÜLETÉN, A SZEMÉLYGÉPKOCSI VEZETÕJE MEGHALT. GÁZOLT A 61-ES VILLAMOS A HÛVÖSVÖLGYI ÚTON, BUDAPESTEN, A GYALOGOS FÉRFI OLYAN SÚLYOS SÉRÜLÉSEKET SZENVEDETT, HOGY A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE. ELFOGTÁK A RENDÕRÖK AZT A 21 ÉVES FÉRFIT, AKI A FÕVÁROSI NORMAFÁNÁL TÖRTÉNT BALESET UTÁN SEGÍTSÉGNYÚJTÁS NÉLKÜL ELHAGYTA A HELYSZÍNT, A FRONTLIS ÜTKÖZÉSNEK 3 SÚLYOS SÉRÜLTJE VAN.