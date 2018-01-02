2018. január 2.,
kedd, Ábel napja

A 10 százalék nem 15

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2018. január 2., kedd 09:05, frissítve: kedd 09:12

Felmérik a sztrájkhajlandóságot a BKV-dolgozók között. Helyzetelemzés Nemes Gáborral, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnökével.

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Nemes GáborReggeli járat

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