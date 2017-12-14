2017. december 14.,
csütörtök, Szilárda napja

8 százalék

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2017. december 14., csütörtök 07:27, frissítve: csütörtök 07:47

Megelőzte az MSZP-t, a biztos pártválasztók körében már 8 százalékon áll az Iránytű Intézet friss felmérése szerint a Demokratikus Koalíció. A stúdióban volt a párt szóvivője, Gréczy Zsolt.

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Gréczy ZsoltDKReggeli járat

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