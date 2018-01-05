2018. január 5.,
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100 milliárdos év végi pénzeső a kormánytól

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2018. január 5., péntek 07:15, frissítve: péntek 07:33

100 milliárdos év végi pénzeső a kormánytól. A szavazatvásárlás gyanújáról beszélt Niedermüller Péter, a DK alelnöke.

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