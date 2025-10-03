Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 03. Péntek Helga napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Radar

Vörösiszap katasztrófa 15 éve: 10 áldozat, százmilliárdos kár, de nincs felelős – Az örök nyom Kolontár lelkén + videó

2025. október 03., péntek 18:30 | Hír TV

Tizenöt év telt el Magyarország legnagyobb ökológiai katasztrófája óta. 2010. október 4-én több mint egymillió köbméternyi mérgező vörösiszap öntötte el Kolontárt és Devecsert, tíz ember életét követelve. A lúgos áradat százmilliárdos károkat és tömeges állatpusztulást okozott, de a tragédiáért felelős MAL Zrt. vezetőket 2019-ben jogerősen felmentették. Az érintettek lelkében a seb máig nem gyógyult be.

  • Vörösiszap katasztrófa 15 éve: 10 áldozat, százmilliárdos kár, de nincs felelős – Az örök nyom Kolontár lelkén + videó

További híreink

Ezt figyeld! Fix 3 százalékos lakáshitel: extra kedvezményeket nyújtanak a bankok

Itt a jogerős ítélet Szabó Tímeáról – nem díjazták Strasbourgban a képviselő parlamenti botrányát

Gyöngyszemre bukkanhat, aki az Aldiban jár: csak 1199 Ft egy 4 részes szett

Megbocsáthatatlan, ami a Fradi meccsén történt, katasztrófáról írnak a belgák

Orbán Willi elárulta a németeknek: otthagyta a magyar válogatottat

Váratlan helyről kapott támogatást Orbán Viktor Ukrajna ügyében

Olyat mondott a Tisza Pártról Navracsics Tibor, amilyet talán még senki

Arne Slot elmondta, miért kellett Szoboszlainak megint jobbhátvédet játszania

Nincs jól Robert Fico, az EU-csúcsra sem utazott el

További híreink

Nincs jól Robert Fico, az EU-csúcsra sem utazott el

Hátborzongató leleplezés: Juhász Péter és a "próféta" futóbolondja alkották meg Zsolti bácsit? + videó

KATA-bomba robbanhat: rendkívüli bejelentést tesz Orbán Viktor és az MKIK elnöke – Készüljön, félmillió vállalkozó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Itt a jogerős ítélet Szabó Tímeáról – nem díjazták Strasbourgban a képviselő parlamenti botrányát
2
Olyat mondott a Tisza Pártról Navracsics Tibor, amilyet talán még senki
3
Európa lehetséges újjászületéséről és Orbán Viktorról is beszélt Vlagyimir Putyin Szocsiban
4
Az erotikus fotóiról elhíresült modell lett a Tisza Párt legújabb reklámarca, de vajon a hölgy tud róla?
5
Putyin éles figyelmeztetése Európának: Nagyon meggyőző lesz az orosz válasz a militarizálódásra
6
Elhibázott tizenegyes, de egy csodálatos fejes – elhozta a három pontot a Ferencváros a Genk otthonából
7
Súlyos veszélyre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor + videó
8
Ismét megfenyegette a Fidesz politikusait Magyar Péter + videó
9
Hátborzongató leleplezés: Juhász Péter és a "próféta" futóbolondja alkották meg Zsolti bácsit? + videó
10
Napindító – Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjúja – elemzés + videó

Legfrissebb híreink

Hiánypótló kuriózumok az MMA-tól: Csáth Géza unokája illusztrálta a zeneszerző-íróról szóló rendhagyó könyvet + videó

Hiánypótló kuriózumok az MMA-tól: Csáth Géza unokája illusztrálta a zeneszerző-íróról szóló rendhagyó könyvet + videó

 Zeneszerző, író, és még illusztrátor dédunoka is! A Nemzetközi Könyvfesztivál egyik legnagyobb kuriózuma a Csáth Gézáról szóló rendhagyó kötet, amely az író eddig rejtett zenei munkásságát tárja fel. A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Kiadója olyan hiánypótló könyvekkel várja az olvasókat október 5-ig, amelyek a kortárs és a 20. századi magyar művészet legkevésbé ismert területeit is feltérképezik
Hadiállapot a kartellek ellen: Donald Trump rendeletet adott ki, robbannak a hajók – Fentanil-háború a Karib-tengeren + videó

Hadiállapot a kartellek ellen: Donald Trump rendeletet adott ki, robbannak a hajók – Fentanil-háború a Karib-tengeren + videó

 Az amerikai hadsereg bevetésen van: Donald Trump elnök hivatalosan is hadiállapotot rendelt el a drogkartellek ellen, amelyeket terrorszervezetként azonosított. A tét az USA-ban évente 80 ezer életet követelő fentanil-járvány megállítása. Sokkoló felvételek bizonyítják, az amerikai hadsereg már hajókat robbantott fel a Karib-tengeren. Az elnök üzenete egyértelmű: a szárazföldön is megállítják a kartelleket! - Radar

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Lincoln, Kennedy, Kirk: a golyó által meghalt amerikai vezetők – A politikai erőszak visszatérése és Trump mártírhatása + videó

Lincoln, Kennedy, Kirk: a golyó által meghalt amerikai vezetők – A politikai erőszak visszatérése és Trump mártírhatása + videó

 Hol helyezkedik el Charlie Kirk gyilkossága az amerikai politikai merényletek véres krónikájában? Négy elnök Lincoln, Kennedy, McKinley, Garfield és most a Trump-szövetséges aktivista. Dr. Kemény János történész rávilágít, az Egyesült Államokban a politikai erőszak nem múlt, csupán szunnyadt. A 31 éves jobboldali ikon halála ismét felébresztette a nemzetet? - Radar
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!