Világelső a nyúlban: Magyarország a második legnagyobb exportőr + videó

Merkel szavai után hisztizni kezdett Vadai Ágnes és rákontrázott a hazai baloldal egyik kedvenc teóriájára + videó

Aranyosi Péternek elborult az agya és agresszíven lépett fel a Patrióta újságírójával szemben + videó

A Patrióták és a baloldal is kezdeményezték Ursula von der Leyen eltávolítását + videó

A magyar mellkassebészet a világ élvonalában van! Az Országos Onkológiai Intézetben túljutottak az ezredik robotsebészeti operáción is. A robot asszisztált műtétek forradalmasítják a gyógyulást: a betegek két nap után hazamehetnek, és gyorsabban visszatérhetnek a normális kerékvágásba. A siker titka a lelkes, világszínvonalú magyar orvosok. - Radar

Áder János volt köztársasági elnök egyértelműen fogalmazott: a fosszilis energiáról való leválás atomenergia nélkül nem sikerülhet. Magyarország számára a megoldás a Paks által garantált folyamatos ellátás, amely a nap- és szélenergiát is kiegészíti. Lantos Csaba energiaügyi miniszter szerint Paks ma is az ország energiaellátásának gerince. - Radar

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

Kizárt! Nem fordulhat elő ilyen Magyarországon – Takács Péter A romániai jászvásári gyermekkórház tragédiája sokkolta a közvéleményt: hét csecsemő halt meg eltitkolt kórházi fertőzésben. Takács Péter államtitkár szerint a magyar 130 éves tisztiorvosi hagyomány, a szigorú protokollok és a felelősségteljes személyzet kizárja a hasonló eseteket. Rusvai Miklós virológus is megerősítette: a magyar egészségügyi személyzet fegyelmezettsége nélkülözhetetlen. - Radar

Hiánypótló kuriózumok az MMA-tól: Csáth Géza unokája illusztrálta a zeneszerző-íróról szóló rendhagyó könyvet + videó Zeneszerző, író, és még illusztrátor dédunoka is! A Nemzetközi Könyvfesztivál egyik legnagyobb kuriózuma a Csáth Gézáról szóló rendhagyó kötet, amely az író eddig rejtett zenei munkásságát tárja fel. A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Kiadója olyan hiánypótló könyvekkel várja az olvasókat október 5-ig, amelyek a kortárs és a 20. századi magyar művészet legkevésbé ismert területeit is feltérképezik