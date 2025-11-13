Veszély az űrből – A napkitörés, ami lekapcsolhatja a civilizációt + videó
Megosztás itt:
2025. november 13., csütörtök 18:30
| Hír Tv
A Nap nemcsak életet ad, hanem fenyegetést is jelent. A Radar ma este egy láthatatlan, de annál veszélyesebb jelenségnek jár utána: a napkitöréseknek. Fockter Zoltán csillagász a Svábhegyi Csillagvizsgálóból magyarázza el, mi történik, amikor egy plazmafelhő eltalálja a Földet, és a mágneses terünk „behorpad”.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Kapu Tibor után a tartalékos űrhajós, Cserényi Gyula is űrmisszión vehet részt. A Hunor Program következő űrhajósával a II. Orion űrkongresszuson találkoztunk, ahol az űrkutatás generációs hatásairól és persze a rajongásról is beszélgettünk .