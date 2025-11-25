Vertigo, a gyógyító mini ló: Négylábú terapeuta a Bethesda Gyermekkórházban + videó

Megosztás itt:

Az intézmény célja, hogy a gyógyulás a lehető legkevesebb stresszel járjon, ebben pedig Vertigo, a 12 éves amerikai mini ló nyújt pótolhatatlan segítséget. Vertigo története és a szabályok A Texasból származó lovacska gazdája, Ács Franciska lovasterapeuta önkéntesként jár a kórházba. A program szigorú szabályokra épül: a szülők és a dolgozók nem simogathatják az állatot, hogy Vertigo figyelme kizárólag a gyerekekre összpontosulhasson, és ne telítődjön ingerekkel.