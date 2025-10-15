Vége a kellemetlen éveknek? Magyar orvos elárulja a körömgomba legyőzésének titkát

Egy ősi ellenség, ami Hippokratész óta kínozza az emberiséget: a körömgomba. Dr. Szegheő Péter orvosigazgató a Híradónak elárulta, miért veszélyesek a házi praktikák, és mi az a kétfrontos támadás – egy modern lézeres eljárás és a szigorú otthoni fegyelem –, amivel végre legyőzhető ez a makacs fertőzés.
Történelmi beruházást adtak át Vajszlón: egy 2,2 milliárd forintos, 70%-ban kormány által támogatott intelligens öntözőrendszerrel veszik fel a harcot az aszály ellen. Nagy István agrárminiszter szerint a magyar modell működik: a tudatos vízgazdálkodásnak köszönhetően idén 200 ezer hektárral kevesebb területet sújtott aszálykár, mint két éve.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.