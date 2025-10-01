Vége a kánaánnak: Meloni rászabadította a rendőrséget Olaszország lakásmaffiájára – 50 ezer ingatlan szabadulhat fel + videó
2025. október 01., szerda 18:00
Fekete zónák, bűnszervezetek, 50 ezer illegálisan elfoglalt lakás. Évtizedes káosz és jogi kálvária után az olasz kormány drasztikus lépésre szánta el magát: gyorsított eljárásban ürítik ki azokat a lakásokat, ahol már évtizedek óta élnek illetéktelenek. Vajon miért most következik be ez a fordulat, és mekkora maffiahálózatot vág szét a rendőrségi akció? Mutatjuk a Radarban.
Botrány a nemzetközi diplomáciában! Franciaország hivatalosan is elismerte a palesztin államot, látványosan szakítva az évtizedes nyugati hagyománnyal. A gesztus, amely a kétállami megoldást hivatott menteni, Washington és Jeruzsálem szerint csak egy dolgot ér el, legitimálja a Hamász fegyveres uralmát. Vajon a szimbolikus lépés visszavonhatatlanul megosztja a nyugati szövetséget, vagy csak a valós ENSZ botrányt leplezi? - Radar
Az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának elnöke drámai felvetéssel érvelt a jogszabályi szigorítás mellett: a Ruszin-Szendi Romulusz ügyben látott bűncselekménynek most kell megálljt parancsolni. Kósa Lajos szerint nem lehet fittyet hányni a törvényekre, különösen egy politikai karrier előtt álló szereplőnek. Az új szabályozás célja a fegyverrel visszaélés és a közveszély megszüntetése.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A 2015-ös migrációs válság alapjaiban rengette meg Európát. A Balkán felől érkező tömegek átformálták a biztonsági és politikai gondolkodást egyaránt. Magyarország ekkor gyorsan és határozottan reagált.