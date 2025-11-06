Újabb művészi köntösbe bújtatott agresszió jelent meg a közéletben + videó
2025. november 06., csütörtök 19:00
Hír TV
Pintér Béla társulata októberben bemutatott Kabuki c. darabja komoly ellenállást váltott ki. Kálomista Gábor szerint az agresszió megjelenítése belefér a színjátszásba, de a jelenleg is élő, köztiszteletben álló személyiségek elleni élet-ellenes uszítás már nem.
