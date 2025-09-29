Trump, Pápa és Musk is a titkos listán: Itt a bizottság brutális döntése! - Radar + videó
2025. szeptember 29., hétfő 18:30
| Hír TV
Minden év októberében a világ figyelme Oslóra szegeződik, de a kulisszák mögött döbbenetes névsor kering. Bár a 2024-es díjat egy japán atombomba-ellenes szervezet, a Nihon Hidankyo kapta, a következő évi jelöltek között olyan nevek szerepelnek, mint Donald Trump, Ferenc pápa és Elon Musk! A titoktartás ellenére kiderült: ki és miért került fel a legtitkosabb listára, és hogyan értelmezi a Nobel-bizottság dinamikusan Alfred Nobel végrendeletét.
Túl sok óra, túl nehéz táska, túlterhelt diákok – valós probléma, vagy csak a szülői aggodalom szól belőlünk? Sokan érezzük, hogy a mai oktatás elveszi a gyerekkor szabadságát. De vajon van-e kiút ebből a spirálból? Dr. Balatoni Katalin helyettes államtitkárral, miniszterelnöki biztossal beszélgettünk arról, hogyan lehet a magyar iskolarendszer egyszerre korszerű és gyerekbarát. Meglepő válaszok, amik megváltoztathatják a véleményed.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Hogyan lehet egyszerre megfelelni Európa legszigorúbb szabályozásának és közben felgyorsítani az építkezést? A fenntarthatóság kulcskérdés volt a Moszkvai Atomenergetikai Világhéten. Jákli Gergely, a Paks II. elnök-vezérigazgatója elmondta: a projekt nemcsak energiaszuverenitást hoz, hanem kulcsszerepet játszik a klímavédelemben. A végső cél: évente 17 millió tonna szén-dioxid-kibocsátás elkerülése. Kiderül, miért kell okos folyamatokra és partnerségekre építeni a sikerhez!
Madarász Róbert rendőr őrnagy, a Készenléti Rendőrség Lovas Alosztályának vezetője rávilágít: bár több európai országban eltűnt, nálunk a lovasrendőrség ma létfontosságú. A feladat messze túlmutat a díszegyenruhán: hatékony fellépés a zöldhatáron a migrációval szemben, harc az illegális fakitermelés ellen, és a pozitív rendőr-kép építése a Városligetben.
A Magyar Művészeti Akadémia Tagozati díjainak átadóján idén is 18 művészt tüntettek ki, határon innen és túlról. De a reflektorfény a nagy múltú Lőte Attilára, a Jászai Mari-díjas színészre irányult. Lőte Attila rendhagyó beszédet mondott, Áprily Lajos szavaival utalt a pálya árnyoldalaira: "itt nincs mese, itt minden kiderül".