Trump, Pápa és Musk is a titkos listán: Itt a bizottság brutális döntése! - Radar + videó

Gulyás Gergely: Mindig azt mondjuk, innen már nincs lejjebb, aztán kiderül, hogy mégis van + videó

Orbán Viktor: Egy vérvádat nem lehet elengedni, abba bele kell állni + videó

Ezzel a lépésével Trump akár el is döntheti a háború kimenetelét

Ez a döbbenetes tárgy volt Kaszás Nikolett holtteste mellett – Itt a lány halálának a brutális titka

Túl sok óra, túl nehéz táska, túlterhelt diákok – valós probléma, vagy csak a szülői aggodalom szól belőlünk? Sokan érezzük, hogy a mai oktatás elveszi a gyerekkor szabadságát. De vajon van-e kiút ebből a spirálból? Dr. Balatoni Katalin helyettes államtitkárral, miniszterelnöki biztossal beszélgettünk arról, hogyan lehet a magyar iskolarendszer egyszerre korszerű és gyerekbarát. Meglepő válaszok, amik megváltoztathatják a véleményed.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

Atomenergia vs. klímakatasztrófa? Jákli Gergely: így csökkentünk évente 17 millió tonna szén-dioxidot - Radar + videó Hogyan lehet egyszerre megfelelni Európa legszigorúbb szabályozásának és közben felgyorsítani az építkezést? A fenntarthatóság kulcskérdés volt a Moszkvai Atomenergetikai Világhéten. Jákli Gergely, a Paks II. elnök-vezérigazgatója elmondta: a projekt nemcsak energiaszuverenitást hoz, hanem kulcsszerepet játszik a klímavédelemben. A végső cél: évente 17 millió tonna szén-dioxid-kibocsátás elkerülése. Kiderül, miért kell okos folyamatokra és partnerségekre építeni a sikerhez!

Radar - Miért elengedhetetlen a lovasrendőrség a 21. századi Magyarországon? + videó Madarász Róbert rendőr őrnagy, a Készenléti Rendőrség Lovas Alosztályának vezetője rávilágít: bár több európai országban eltűnt, nálunk a lovasrendőrség ma létfontosságú. A feladat messze túlmutat a díszegyenruhán: hatékony fellépés a zöldhatáron a migrációval szemben, harc az illegális fakitermelés ellen, és a pozitív rendőr-kép építése a Városligetben.