Több mint tornaóra: A ráckevei modell megmutatja, hogyan válik a mozgás a diákok mindennapjainak részévé + videó
Megosztás itt:
2025. november 21., péntek 18:30
| Hír TV
A mozgás öröme nem kiváltság, hanem minden gyermek alapjoga – vallják a ráckevei Szent Imre Katolikus Általános Iskolában, amely az elsők között nyerte el az Aktív Iskola címet. Az intézmény példája túlmutat a testnevelésórák keretein: itt a fizikai aktivitás a teljes tanítási napot áthatja, bizonyítva, hogy a WHO által ajánlott napi 60 perc mozgás iskolai keretek között is megvalósítható, ha van hozzá stratégia és közösségi akarat.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.