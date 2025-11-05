Szemszárazság a modern kor betegsége + videó

Hol a bátorság? Magyar Péter Csákberényben sem mert válaszolni az adatbotrányra + videó

Azt ígérte, "új politikai kultúrát" hoz, de úgy tűnik, a kellemetlen kérdések elől való menekülés a régi recept szerint zajlik. Magyar Péter a párt országjárásának csákberényi állomásán egy hátsó bejáraton keresztül távozott, elkerülve stábunkat, amely a súlyos adatszivárgási botrányról kérdezte volna.