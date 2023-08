Radar - Zsoké bravúr Magyarországon

Radar - Vadmadármentés Sukorón

Ilyenkor, nyár derekán már több fészekaljnyi madárcsemete kirepült már, ki ügyesebben ki pedig szerencsétlenebbül. A Sukorói Madárkórház őket is ellátja, akiket baleset ért az első szárnycsapások manőverezése során, valamint azokat is, akik az elmúlt napok viharaiban károsodtak. És itt van az ország egyetlen madármentő inkubátora is.

2023. augusztus 11.