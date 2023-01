Radar - Zelenszkij: Döntés kell a harckocsikról

Megosztás itt:

Berlin beleegyezett a Leopard harckocsik Ukrajnába küldésébe. A feltétel csupán annyi, hogy Amerika is vegye ki a részét és küldjön Abrams tankokat. Természetesen a Kreml is reagált erre a hírre, Dmitrij Peszkov úgy fogalmazott, hogy az ilyen szállítások nem ígérnek sok jót és valószínűleg nyomot hagynak majd a jövőbeni orosz-német kapcsolatokra.

Sajtóinformációk szerint közben kis túlzással az ukránok mindenkit besoroznak, akit érnek. Eddig is sok embert vittek el Kárpátaljáról, de most már a 16 éveseket is összeírják. A PestiSrácok azt is közölte, hogy a katonák és a rendőrök sokszor erőszakkal hurcolják el az embereket, sőt arra is volt példa, hogy valakit arra is rákényszerítettek, hogy írja alá azt a nyilatkozatot, miszerint önként vonul be.

Magyarország pedig továbbra is segít, ugyanis tegnap az ukrán-magyar határszakaszon 4395 fő lépett be. A román-magyar részen belépők közül 4340 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett. A beléptetettek közül a rendőrség 96 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást.