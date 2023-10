Radar - Willi Orbánt gyerekként is csak a labda érdekelte

Megosztás itt:

Büszkén mutatja gyermeke válogatott felszerelését Orbán Vilmos. Sajnos a védő ezt most nem öltheti magára, de mindketten bíznak a gyors felépülésben és távolról szurkolnak a magyar csapatnak.

Az oroszlányi férfi sokáig Németországban élt, ott ismerte meg lengyel származású feleségét, akitől Willi született. Miután elváltak, Vilmos hazaköltözött Magyarországra. Bár fia külföldön maradt, a nyarakat nála, itt, Oroszlányban töltötte.

Tele volt energiával és a szülőknek kezdeni kellett vele valamit. Ezért levitték Kaiserslauternben a helyi profi csapathoz. Édesapja elmondása alapján 13-14 évesen már annyira stabilan állt a lábán, hogy nem lehetett fellökni. Minden szempontból elképesztő tudatosságról tett tanúbizonyságot.

A befektetett munka megtérült, profi labdarúgó lett. 2015-ben aztán a Kaiserslautern együtteséből Lipcsébe került és azóta is ott játszik. Sőt, ma már ő a csapat kapitánya. Édesapja minden meccsén kint van, most pedig azt is megmutatta, hol rúgták anno a bőrt.

Willi Orbán választhatta volna a német válogatottat is, de Marco Rossi hívására végül a magyar csapat mellett döntött. Eddig 43 alkalommal ölthette magára a címeres mezt, melyben 6 gólt szerzett. Tagja volt az előző Európa-bajnokságon szereplő csapatnak.

Apa és fia bízik abban, hogy a csapat kijut a 2024-es Európa-bajnokságra is. Ha szombaton a szerbek, valamint kedden a litvánok ellen szintén nyernek, már biztos résztvevők.

A teljes riport: