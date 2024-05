Radar – Visszatértek a sakknagymesterek + videó

Megosztás itt:

Lékó Péter, nemzetközi sakknagymester: "Az, hogy az ország ennyire bízzon bennem, és hogy ennyire azt akarja, hogy bizony térjek vissza. Ennek ellenére én nagyon keményen álltam a sarat, hogy nem, sajnos nem."

Lékó Péter hosszas huzavona után mondott igent a részvételre a magyar válogatott budapesti sakkolimpiai csapatába.

Lékó Péter, nemzetközi sakknagymester: "Államtitkár úr, amikor beszéltünk, akkor bár mindenre végül nem volt a válaszom, és hogy nagyon sajnálom, hogy nem, de elhangzott egy olyan dolog, hogy hacsak nem esetleg valami. És hát itt vagyok. Tehát az a valami, hacsak nem, az végül is szintén beteljesedett, és hát tényleg óriási elismerésem, államtitkár úré és elnök úré. Köszönöm a bizalmat, és örülök, hogy itt vagyok."

Két évvel ezelőtt a legmagasabban jegyzett sakkjátékosunk, Rapport Richárd román színekre váltott, de a döntés szakmailag nem vált be számára. Most pedig úgy érzi, egy régóta várt pillanat jött el, és a váltás a formájára is jó hatással lehet.

Rapport Richárd nemzetközi sakknagymester: "Ez nagyon különleges és nagyon rég várt pillanat jött el a részemre ezzel, hogy ez az esemény létrejött, és ezért nagyon hálás vagyok, és nagyon izgatottan várok a jövőre."

Schmidt Ádám, sportért felelő államtitkár: "Minden sporteseménnyel kapcsolatosan, főleg a hazai rendezésű nemzetközi sportesemények kapcsán célul tűztük ki azt, hogy ha lehet, akkor mindig a legerősebb válogatott képviselje hazánkat, és ez kiderült a mai sajtótájékoztatón, hogy Lékó Péter egy hosszas egyeztetést követően a legvégén sokáig nemet mondott, a legvégén egy feltételt szabott tulajdonképpen, hogy ha kapott Richárd gyanakvó, ő is jön. Ezt követően sikerült Pécsivel is nagyon sok órás egyeztetés eredményeképpen meggyőznünk igazából őt arról, hogy mi nagyon számítunk rá.2

A sakk szövetség elnöke sporttörténelmi pillanatként hivatkozott a két nagymester visszatérésére.