Radar - Visszatért a Himalájáról

Egy videót tett közzé Varga Csaba arról, hogy elérte a 8126 méter magas Nanga Parbat hegycsúcsot a Himaláján. A csúcsra érve elsőként a hazaiakat üdvözölte:

Hajrá...Kitartás! Sziasztok!

Ugyan serpák és oxigén nélkül érkezett meg, mégsem volt egyedül. Magával vitte és meglengett a fagyos szélben azokat a zászlókat, akiket képviselt.

Most pedig már a Ferihegyi reptéren földet érve őt üdvözli mindenki, aki figyelemmel követte útját.

Célját csendben teljesítette, mégis nagyobb médiafigyelem fordult felé fordult, mint megszokta. Amikor 20 órán át nem jelentkezett be, mindenki egy kicsit visszafojtotta lélegzetét, de ahogy megtudtuk ez tervezett időintervallum volt.

A pakisztáni Nanga Parbat a kilencedik legmagasabb csúcs a világon, ám egyben a legveszélyesebb is, az emberi akaratnak és szervezetnek is óriási kihívás a csúcsig mászni, de szerencse is kell hozzá.