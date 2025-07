Radar – Visszatért a Covid, új variánst azonosítottak + videó

Megosztás itt:

A mutációk közül az Alfa, Delta, majd az Omikron vált ismertté, melynek legújabb változatát, először idén január végén azonosították Kínában. Az NB1.8.1-es variáns, melyet Nimbus néven emlegetnek Kína után több országban is megjelent, az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Indiában is kimutatták. Terjedése elődeinél is gyorsabb.

Dr. Szlávik János - infektológus főorvos, Dél-Pesti Centrumkórház: "A koronavírusok rendkívül gyorsan változnak. A változás egyik eleme az, hogy úgy alkalmazkodnak, hogy esetleg jobban terjednek emberről emberre, jobban tudnak kötődni azokhoz a célsejtekhez, amelyek a koronavírust megkötik. Így van ez a nimbusz esetében is, és úgy tűnik, hogy könnyebben terjed légúton, mint a korábbi variánsok, de ez nem jelenti azt, hogy súlyosabb a megbetegedés. A tünetek mérsékelten különböznek a korábbi koronavírus okozta tünetektől, sokkal inkább jellemző a torokfájás, a sokszor nagyon-nagyon erős, szinte zsilettpengére hasonlító torokfájás, a náthás tünetek, hőemelkedés, sokkal ritkábbak a köhögés, a láz, pláne a hasmenés és a hányás."