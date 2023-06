Radar – Vissza az időben

Megosztás itt:

Körülbelül 30-40 évbe telt ameddig a ma is látható anyag összegyűlt. Sok újságot például kazánházakból sikerült megmenteni. Emellett bizonyos ritkaságok szinte már csak ismerősi körben cserélnek gazdát.



Kiskorom óta tart ez a hobbinak mondható gyűjtés. Nem múzeumnak indult, hanem gyűjtésnek és kedvtelésnek. A későbbiekben pedig annyi minden összegyűlt már, hogy ebből jött a múzeum ötlete négy éve. Az embereknek a jelenből való kiszakítása, vissza repítése a múltba, nosztalgiázni egy kicsit. Visszahozni a régi szép emlékeket, végül is ez lenne a cél – mondta Juhász Zoltán, az egri Metro Múzeum vezetője.



Sok eszközt ki is lehet próbálni. Például korabeli videojátékok is szerepelnek a repertoárban, melyek elindítása is komoly gondot okozhat egy mai fiatal számára.



Egy 70-es évekbeli játékot láthatunk itt amivel játszunk a barátommal. Ez még a számítógépek elődje, egy egyszerű kis tv játék. Itthon a Videoton gyár is készítette, ezt a kezdetleges computert, ami a későbbiekben továbbfejlődött – mutatta Juhász Zoltán.



Az elmúlt száz év mezőgazdaságának eszközeit is meg lehet tekinteni és egyebek mellett a régi idők mesterségeiről szóló kvízt is ki lehet próbálni. Emellett, ha szemfülesek vagyunk, akár olyan rendszerváltás előtti úttörő őrsi naplót is találhatunk, amiben olimpiai bajnok úszónk, Egerszegi Krisztina volt az őrsvezető.