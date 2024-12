Radar – Világraszóló attrakció nyílik a Millenárison + videó

Megosztás itt:

A Recirquelt 2012-ben alapította Vági Bence rendező-koreográfus, és mára a kortárs előadóművészet vezető társulatai között tartják számon az egész világon. Évente több száz előadást mutatnak be a legnevesebb színházakban és művészeti fesztiválokon, nem csak hazánkban, hanem New Yorktól Edinburghon át Dél-Koreáig. A Társulat egyedi, az újcirkuszt, a modern- és a klasszikus táncot ötvöző formanyelvét olyan nemzetközi sikerű produkciók fémjelzik, mint a My Land, a Solus Amor, az IMA és a Paradisum. Ezt követi most a Walk my world.