Radar - Veterán ritkaságok

Megosztás itt:

Több, mint 1000 darab járművet vonultatott fel a Hungexpón. Az amerikai autóktól a 100 éves motorokig, a német rendőrautón át a volánbuszokig.

Az autók mellett hosszú évek után, a nemzetközi automobil és tuning show idén nyitott először igazán újra a motorozás világa felé. A motorsimogatóban rá is lehetett ülni az egyik kiállított példányra.

Igazi csemegéket mind autó- és motorfelhozatalból a veterángépjármű pavilonban találtunk.

100 éves a magyar motorkerékpáripar egyik legjelesebb képviselője is, a Méray. Az 1920-as-30-as években Magyarországon is világszínvonalú motorokat gyártottak. A Méray motorkerékpárok mind tecnikában, mind műszaki tartalomban is megegyeztek a BMW-vel.