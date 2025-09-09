Radar - Veszélyesek az internetről rendelt étrendkiegészítők + videó

Megosztás itt:

Különösen a külföldi internetes oldalakról rendelt készítmények lehetnek veszélyesek a szakemberek szerint. Ha így hirdetik az étrendkiegészítőt, hogy csodatévő gyógynövényt tartalmaz, ha azt írják róla, hogy olyan hatékony, hogy még az orvosok is titkolják, vagy ha ezt látják: öt kontinens hat gyógynövénye, kezdjenek el gyanakodni.

Találomra mi is rendeltünk egy internetes oldalról különböző kapszulákat, és elvittük a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ laboratóriumába, hogy vizsgálják meg, valóban csak gyógynövényeket tartalmaznak-e, ahogyan azt a dobozra írták, vagy esetleg tartalmaznak-e más, illegális szereket is.