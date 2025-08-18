Radar – Veszélyes vírusok a vérszívóktól + videó

Megosztás itt:

Rusvai Miklós, virológus: "A nyugat nílus láz Magyarországon rendszeresen előfordul. 2018-ban, 2022-ben például csúcsévek voltak, 2018 volt idáig a legtöbb esetszám, 2022-ben pedig sajnos meg is halt valaki a nyugat nílusi láz következtében Magyarországon. Tehát ez a fertőzés 2002 óta folyamatosan és rendszeresen jelen van Magyarországon."

Rusvai Miklós, virológus: "Tehát ez, hogy úgy mondjam endémikus Magyarországon, különböző madárfajok hordozzák és időnként a madarakról szúnyogok közvetítésével jut át emberre vagy lovakra, lovakra is veszélyes, a lovaknak van vakcina, az embereknek nincs."

Tehát a vándorló madarak hozzák akár Afrikából a vírust, őket megcsípi a szúnyog és már át is jutott a vírus. Ezek az irritáló rovarok pedig nyáron szinte mindenhol ott vannak, de leginkább vizek közelében csipkedik áldozataikat. A nyugat nílusi láz lappangási ideje 2-14 nap között változhat, tünetei láz, fejfájás, fáradtság, rossz közérzet, izomfájdalom.