Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 12. Kedd Klára napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Radar

Radar – Vége a kellemetlen izzadásnak + videó

2025. augusztus 12., kedd 17:30 | HírTV

Az izzadás a szervezet természetes és elengedhetetlen hőszabályozó- és méregtelenítő funkciója. Azonban vannak, akiknek már kóros a verejtékezése. Ez az a gép, amivel sikeresen fel lehet venni a harcot a kellemetlen izzadással.

  • Radar – Vége a kellemetlen izzadásnak + videó

Dr. Szegheő Péter, orvosigazgató: "Egy normális mértékű hónalj izzadás az, hogy tényleg nem nagyon szokta az embereket földhöz vágni. Tehát az olyan, hogy jó, van elkönyveli az ember, hogy most melegebb van, egy kicsit jobban izzad a kész, de nem okoz semmiféle pszichés megszorítást, nem okoz semmi életmódbeli korlátozást semmit. Most akinek ezzel gondja van, ez lehet csak a hónaljakra korlátozott, meg lehet egyébként számos más területen előjövő gond is, annak ez mind megvan, tehát ő pszichésen is ezzel az egészen problémával küzd, illetve az élet minőségét is nagyon jelentősen negatívan befolyásolja, tehát ez egy betegségnek minősült állapot."

Ez gyakorlatilag egy igen bosszantó ördögi kör, hiszen minél inkább izzad az ember, annál inkább zavarja, fél a megaláztatástól, attól, hogy kinevetik és a stressz hatására még nagyobb lesz a folt a ruháján.

 

További híreink

Sokkoló részletek derültek ki Szegedi Fecsó szakításáról - erre senki nem számított!

Tragédia: kizuhant a negyedikről egy 16 éves fiú

Ez okozhatta Hajdu Steve 25 éven át tartó házasságának a végét

Svájc, a kiszámított harmónia

Curtis máris bejelentette: bővül a család!

Budapest nem akármelyik részén nyitottak újabb szabadstrandot

Gazdasági értelemben is nagyot szakíthat Oroszország az alaszkai csúccsal

A Fradi új sztárja azt hitte, csúnyán átverik, amikor behívták a magyar válogatottba

Sokkoló merénylet a miniszterelnök ellen! - őrizetben a tettes, döbbenetes tervre derült fény

További híreink

Sokkoló merénylet a miniszterelnök ellen! - őrizetben a tettes, döbbenetes tervre derült fény

Orbán Viktor nem támogatta az uniós ukránpárti nyilatkozatot + videó

Lázár János bomba bejelentése: Forradalom a MÁV-nál - mindenki döbbenetére új korszak kezdődik

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Trump Orbán Viktor tanácsát kérte az orosz–ukrán háború ügyében
2
Bevándorlók támadtak meg és fosztottak ki német turistákat Rómában + videó
3
Botrányos adatok az ukrán menekültekről
4
Tusk hoppon marad - Trump-Putyin csúcstalálkozó után Nawrocki ül asztalhoz Trumppal
5
Tragédia: kizuhant a negyedikről egy 16 éves fiú
6
Magyar Péter úgy húzná ki a HírTV dugóját a falból, mint egy hajszárítót + videó
7
Az amerikai elnök Orbán Viktor véleményét kérte ki az orosz-ukrán háború ügyében + videó
8
Mentegetőzésbe kezdett Fleck Zoltán, miután a köztársasági elnök fenyegetéséről beszélt + videó
9
Vezércikk - A Digitális Polgári Körök országos találkozója szeptember 20-án lesz + videó
10
Budai Gyula keményebb fellépést ígér: három év börtön is járhat az online agresszióért

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Radar - Titokzatos üstökös robog át a belső Naprendszeren + videó

Radar - Titokzatos üstökös robog át a belső Naprendszeren + videó

 Bár nem jelent közvetlen veszélyt a Földre, ritka lehetőséget kínál a csillagászoknak, hogy bepillantsanak galaxisunk ősi múltjába. Eközben egy másik, apró aszteroida akár a Holdat is veszélyeztetheti, figyelmeztetve minket: az űrben sosem szabad teljes biztonságban éreznünk magunkat.
Radar - Idén nem kellett a fókazsír + videó

Radar - Idén nem kellett a fókazsír + videó

Akik kedvelik a sportot és a kihívásokat, azok nem hiányozhattak a 43. Balatonátúszásról sem. Vannak, akik valamilyen extra teljesítménnyel tűnnek ki a tömegből, és akadnak olyanok is, akik már el sem tudnák képzelni a nyarat anélkül, hogy átúsznák a magyar tengert.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!