Radar – Vége a kellemetlen izzadásnak + videó

Dr. Szegheő Péter, orvosigazgató: "Egy normális mértékű hónalj izzadás az, hogy tényleg nem nagyon szokta az embereket földhöz vágni. Tehát az olyan, hogy jó, van elkönyveli az ember, hogy most melegebb van, egy kicsit jobban izzad a kész, de nem okoz semmiféle pszichés megszorítást, nem okoz semmi életmódbeli korlátozást semmit. Most akinek ezzel gondja van, ez lehet csak a hónaljakra korlátozott, meg lehet egyébként számos más területen előjövő gond is, annak ez mind megvan, tehát ő pszichésen is ezzel az egészen problémával küzd, illetve az élet minőségét is nagyon jelentősen negatívan befolyásolja, tehát ez egy betegségnek minősült állapot."

Ez gyakorlatilag egy igen bosszantó ördögi kör, hiszen minél inkább izzad az ember, annál inkább zavarja, fél a megaláztatástól, attól, hogy kinevetik és a stressz hatására még nagyobb lesz a folt a ruháján.