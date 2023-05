Radar - Vége a káosznak, átadták a metrót

Megosztás itt:

A mai átadási ünnepséggel véget ért a káosz, amelyet Budapest leghosszabb metrószakaszának hiánya okozott. Az észak-déli metróvonal építése 1970-ben kezdődött.

A 3-mas metró megépülését a második világháború utáni gyors urbanizáció tette szükségessé, hiszen az egyre népesebb Budapest belvárosának útjai már nem bírták el a gyalogos, autós és a tömegközlekedési forgalmat az 50-es években.

1976-ban adták át a kék metró első szakaszát. És ahogy most is, régen is rengeteg türelmet igényelt a lakosság részéről a forgalmi problémák felszámolása.

Az akkori építési munkálatoknak persze nyomába sem ért a mostani felújítás miatti felfordulás.

A felújítás ha nem is okozott akkora káoszt mint maga az építkezés, azért rengeteg emberi és anyagi erőforrást kívánt. 217 milliárd Ft-ból újult meg ugyanis, és 3500 ember dolgozott az ország legnagyobb kötöttpályás vonalán. Az átadó ünnepségen Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter is köszönetet mondott az együttműködő feleknek.

A felújítás valóban többszereplős kivitelezés volt. Hiszen 2017-ben Tarlós István, akkor budapesti főpolgármester kezdte el és Karácsony Gergely jelenlegi főpolgármester fejezte be. Az átadón Tarlós ugyan nem volt jelen, azonban a 19 óra 20 perckor kezdődő Napi Aktuális című műsorunkban vendégül látjuk majd.