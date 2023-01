Radar - Védekezés a kés ellen

Megosztás itt:

A tragikus rendőrgyilkosság után arra voltunk kíváncsiak, hogy a késsel hadonászó személyek mennyire veszélyesek, és hogyan lehet elhárítani egy ilyen támadást.

Szakértőnk, Tamás nem vállalta az arcát. Ami érthető is, hiszen a férfi dolgozott rendőrjárőrként, a terrorelhárítóknál, legutóbb a TEK-nél, sőt a tanúvédelemben is. Ő is állt már szemben késes támadóval. Azt mondja ez az egyik legveszélyesebb, mert ahol előkerül a kés, ott biztosan lesz vágott vagy szúrt sérülés.

Szerinte a közterületen szolgálatot teljesítőket fel kell szerelni vágásálló kesztyűvel, és megfelelő védőmellénnyel, ami nem csak egy lövés, hanem szúrás és vágás ellen is véd.

