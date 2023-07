Radar - Városban bringával

Megosztás itt:

Az Árpád hídi tragédia megrázta az egész országot. Komoly gond még mindig a közlekedők számára, - legyenek 4 vagy két kerekűek, vagy éppen gyalogosak - hogy sok a veszélyes helyzet.

Norbert a végzetes július 1-ei baleset hajnalán szintén két keréken utazott hazafelé. Norbert biciklis futár. Versenyzett is korábban. Futár Világ és Európa bajnokságokon is megmérette magát, és a Tour de Hongrie-n is találkozhatunk Vele. Közel 20 éve rója az utakat bringával.

Szerinte,

nehéz ilyen nagy forgalomban biztonságosan közlekedni, szerintem aki tapasztalt, annak működik a többieknek nagyon veszélyes.

Ennek ellenére, sokan választják a közlekedésnek ezen formáját.