Minden tavasszal a városok benépesülnek madárcsaládokkal. Tatabányán az elmúlt napokban többen is szokatlan madárviselkedésről számoltak be, dolmányos varjak repültek rá gyanútlan járókelőkre. Egy idős hölgy kórházi ellátást is kapott.

A dolmányos varjaknál május közepétől június közepéig tart a fészekelhagyási időszak. Ha a kicsik lemerészkednek a földre, a szülők résen vannak. Amit támadásnak érzékelhetünk, az valójában ösztönös fiókavédelmező viselkedés.

Fotó: Shutterstock