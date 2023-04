Radar – Várja látogatóit az impozáns látványt nyújtó kisnánai vár

Megosztás itt:

"Ha a vár történetéről beszélünk, egy meglepő dologgal kell kezdenünk. Ez nem várnak készült. Ez egy nemesi udvarház volt eredetileg. Aztán a következő tulajdonosok meggazdagodtak és hatalmat szereztek. Ide hordták a vagyont, és fokozatosan kezdték előbb palánkkerítéssel, majd kőfallal védeni az uradalmukat. Aztán az 1440-es évekre előttünk állt egy, a mostani alaprajzot tükröző középkori lovagvár" - árulja el Csabai András, a Kisnánai Várért Alapítvány kuratóriumi elnöke.

A Kompolti családnak köszönhetően tehát fokozatosan alakult ki a vár végleges kinézete. Az erősség pedig később egy török ostromot is elszenvedett.

Az ostromot követően komolyabb felújítások a 20. században kezdődtek. Előbb az 1960-as években, amikor az állam nagyobb összeget szánt rá, és feltárták a vár alapfalait, illetve magasítással megőrizték a kontúrjait. A 2010-es években egy nagyobb volumenű beruházás keretében a falak további magasításra kerültek, illetve kiállítóterek is létesültek, emellett az Anjou-kori palota helyén egy rendezvényteret is létrehoztak. A várkapitány szobájába is betekintést nyerhetünk. A kőtárban pedig a korabeli építőelemek mellett hazánk legnagyobb opáltömbjét is kiállították.

A vár mellett egy tájházat is bejárhatnak a látogatók, hogy még inkább beleélhessék magukat a régi emberek hétköznapjaiba.