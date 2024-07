Radar – Varga Barnabás: „Nem emlékszem igazából semmire” + videó

Megosztás itt:

Varga Barnabás labdarúgó, Magyar labdarúgó-válogatott: "Most már azért alakulok. Most már ugye egy hete volt a műtét, vagyis hát nyolc napja, úgyhogy így szépen most már megy le a duzzanat, úgyhogy most már rendben leszek. Hát az eleje az nehéz volt, az első pár nap, amíg ott voltam, két-három napot voltam a kórházban, az nem volt a legjobb, így az éjszakák nem voltak a legjobbak, de egyébként ott sem volt ilyen különösebb fájdalmam hál' Istennek, úgyhogy nagyon jól ment minden. Hálás vagyok a doktornőnek, hogy ilyen jó munkát végzett."

Egyből lehetett tudni, hogy nagy a baj, abból pedig végképp erre lehetett következtetni, hogy a földön fekvő Barnabást el kellett takarni, hogy ne lássák a nézők az ápolást. A pályán történtekből Varga szinte semmire nem emlékszik.

Varga Barnabás labdarúgó, Magyar labdarúgó-válogatott: "Nem emlékszem igazából semmire. Az első emlékem az a mentőautóból van igazából, ott is csak egy ilyen pár percre. És akkor utána a kórházban ott már azért majdnem mindenre emlékszem, úgyhogy mondták igazából, hogy az ütközés után is kommunikáltam már az orvosokkal ott, de arra sem emlékszem egyébként, de azon kívül meg mindenre, igazából."

Barnabás elmondta, hogy a teljes felépülése várhatóan fél évig fog tartani, a héten vár rá egy varratszedés, majd ezután már könnyebb feladatokat végezhet az edzéseken, mint például a biciklizés. 3-4 hét múlva pedig már - persze kellő odafigyeléssel - de együtt edzhet a többiekkel is. Párját, Laurát jobban megviselték az események, mint magát Vargát.