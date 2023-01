Radar - Változik a felsőoktatási felvételi rendszere

Megosztás itt:

Bár a szakképzésnek is egyre nagyobb a renoméja, a felsőoktatásban való részvétel népszerűsége töretlen. Most változik az ingyenes képzési helyek száma, de a pontszámítási szabályok is módosulnak.

Megszűnik az eddigi jogszabályi minimumponthatár, ami eddig az alapképzésen és osztatlan képzésen 280, a felsőoktatási szakképzésen 240, a mesterképzésen pedig 50 pont volt.

Az emelt szintű érettségi vizsgát az intézmények egyes szakjaikon előírhatják a jövő évtől, de nem lesz egységesen kötelező eleme a felsőoktatásba való bejutásnak.

Érdemes emelt szintű érettségit letenni ott, ahol magas a bejutási küszöb. A jövőre induló szakoknál várhatóak a nagyobb változások.

Teljes riposr: