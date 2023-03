Radar - Üvegműves művészet

Megosztás itt:

Bükkszentkereszt egy kis ékszerdoboz adottságait tekintve a Bükk-hegységben. A falu komoly ipartörténeti múlttal rendelkezik. Ezt mutatja be az Üvegműves ház.

A Bükk több szempontból is ideális volt az üvegkészítéshez. Egyfelől hatalmas mennyiségű tűzifa állt rendelkezésre, valamint, másfelől mészkőhegységről beszélünk. Ez azért fontos, mert a homok mellett darált égetett mészport használtak olvadáscsökkentő anyagként.

A klasszikus fújt öblösüveg gyártás 1700 és 1900 között működött a négy bükki településen. Ezt követően a közeli Sajószentpéteren nyílt meg egy olyan üveggyár, aminek teljesítményével nem lehetett felvenni a versenyt a korabeli technikával. József egyébként maga is szakember, díszes Tiffany üvegek készítésével is foglalkozik. A technika lényege, hogy a minta gyes darabjait kivágják a lapokból és egy vékony rézfóliával vonják be a széleit majd azokat forrasztják.