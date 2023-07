Radar - Úton a negyedik ipari forradalom Kőbányán

Megosztás itt:

Miniatűr gyártósor, okos szerelőállomások, együttműködő robotok, digitális iker, hálózatba kapcsolt hidraulika és energiahatékony megoldások fémjelzik a ma gyártástechnológiáját.

A cég neve a háztartási gépek kapcsán lehet ismerős a laikus számára, azonban az iparban is meghatározó szerepet töltenek be. A hajtás -és vezérléstechnika vezető nemzetközi beszállítója most bemutatta mire is képes a modern gyártástechnológia, amit a CUBE névre keresztelt most megnyitott innovációs élményközpontjukban szemléltettek.

Ahogy mondják, a negyedik ipari forradalom vívmányait mindenkinek ismernie kell.