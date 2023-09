Radar - Úton a magyar delegáció is Líbiába

Radar – Földrengések világszerte

Az elmúlt időben több nagy földrengés zajlott le, tőlünk nem is annyira messze. A híradások rendszeresen számolnak be az extrém méreteket öltő földmozgásokról. Talán az elmúlt idők eseményei miatt, sokan tették fel a kérdést: ilyen nálunk is előfordulhat? Megkérdeztük a szakértőt.