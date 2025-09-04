Radar – Ukrán gyerekek táboroztak Sátoraljaújhelyen + videó

Megosztás itt:

Csáky Csongor elnök, Rákóczi Szövetség: “Újra szerettük volna kifejezni a szolidaritásunkat a jóérzésünket azok felé a gyermekek felé az ukrán gyermeke felé, akik a frontvonalban élnek. akik adott esetben elvesztették a szüleiket a háborúban vagy akinek az édesapja ott harcol és folyamatos szorongásban van. Ezeknek a gyerekeknek szeretnénk most ezen a héten segíteni. 260-an érkeztek most Ukrajna minden területéről.”

A Rákóczi Szövetség rekordmennyiségű fiatalt látott vendégül idén amivel reményeik szerint hozzájárulhatnak a magyarság erősödéséhez.