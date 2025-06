Radar – Újraélesztik a komlótermesztést Magyarországon + videó

Megosztás itt:

A Dél-Somogyi településen, Kastélyosdombón mára már 14 hektáron termesztik a sörgyártás egyik legfontosabb alapanyagát. A sörgyárral való együttműködés, pedig lehetővé teszi, hogy a termést értékesíteni is tudják.

A komlótermesztésnek komoly múltja van hazánkban: egykor több száz hektáron folyt a termesztés. Az Agrárminisztérium célja, hogy újra életet leheljen a korábban sikeres ágazatokba.

A mintagazdaságot egy szakmai nyílt nap keretében mutatták be a hazai kézműves sörfőzdéknek, ezzel is ösztönözve őket a magyar alapanyag használatára. A minisztérium a gazdálkodókat is támogatja: minden új komlóültetvény létrehozását 6 millió forinttal segíti.