Radar - Újra elkészültek a világsikerű fogások

Megosztás itt:

Dalnoki Bence és csapata nemcsak a Bocuse d'Or világverseny zsűrijét kápráztatta el alkotásaival, most a hazai sajtó képviselőit is meghívták hogy közvetlen élményt szerezzenek a gasztronómia csúcsáról. Közben pedig konyhatitkokra is fény derült.

Bence szerint az ember először a szemével eszik, ennek pedig fontos elemei a formák és a formabontások. Az innováció az, ami kiemeli az átlagból a legjobb séfeket.

Mi szerencsére nemcsak a látvánnyal lakhattunk jól. A tökéletesen megkomponált látvánnyal egy pillanat alatt végzett a kés és a villa.