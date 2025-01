Radar - Újévi hiedelmek + videó

A Radar stábja 2024-ben sem pihent. Több ezer kilométert utaztunk, hogy távoli országokból is beszámolhassunk érdekességekről, vagy éppen magyar sikerekről. Megszámolni se tudjuk hány biztonsági ellenőrzésen szedték darabokra a felszerelésünket, de végül mindenhová odaértünk.

Radar - 2025 - Sorsunk a csillagokban + videó

Egy új év mindig új reményeket is hoz magával. A vágyak és tervek megvalósításához, a jó döntések meghozásához nagyon fontos a megfelelő időzítés. A királyok idejében az asztrológusok feladata volt ezt megjósolni. Most mi is megkérdeztük Székelyhidi Ágnes asztrológust, hogy mire figyelmeztetnek a csillagok 2025-ben.